Is het milieuvervuiling als je gigantische 'legoblokken' van 3 meter lang en 7000 kilo zwaar in de Nieuwe Maas zet? Nee, júist niet. Het bedrijf Reefy gaat het doen om de kust te beschermen én omdat zo'n kunstrif goed is om vissen, mosselen en oesters te lokken.

Bij de monding van de Maas, bij Rozenburg, komen zo'n twintig van zulke blokken. Gemaakt van gerecycled beton. Dat kunstrif gaat golven breken en dat is nodig om het land te beschermen. "De oplossingen die we nu hebben zijn dammen en kademuren, maar die zijn slecht voor de natuur. Het is een harde barrière, geen geleidelijke overgang'', vertelt mariene bioloog Leon Haines (28).

Het betonnen rif van Reefy zorgt wél voor zo'n natuurlijke overgang. Dat is gunstig voor de kust, omdat er natuurlijke oevers kunnen komen als de golf wordt afgebroken. Als dat niet gebeurt, heb je dus hoge kademuren nodig.

Mosselen en oesters

Bovendien hoopt het bedrijf dat dit de biodiversiteit stimuleert. Zo moeten de blokken mosselen en oesters aantrekken, zodat het écht tot leven komt. Nog een voordeel: "Dan kan het meegroeien met de zeewaterspiegel en hoef je het niet elk jaar aan te passen'', legt Haines uit. In de legoblokken zitten tunnels: zo wordt het een ideale honk voor migrerende vissen die een schuil- of broedplaats nodig hebben, zoals de paling.

In oktober wordt het rifcomplex geplaatst door Boskalis. De gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn ook betrokken bij het pilot. In samenwerking met onder meer Diergaarde Blijdorp worden er ook alternatieve materialen getest voor de blokken. "We willen 100 procent duurzaam zijn.''

Als het aan Haines ligt, komt er op meer plekken in Nederland zo'n rif te liggen. Het duurt wel even voordat er leven op te zien is, maar het kan een grote stap voor de biodiversiteit zijn. "Na de industriële revolutie zijn alle oesterriffen verloren gegaan. Die willen we terugbrengen.''