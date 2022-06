Een stuk oud brood voeren aan de eendjes of je laatste frietjes aan de duiven op het plein geven? Vanaf vrijdag 1 juli mag dat officieel niet meer in Rotterdam. Dan gaat het verbod op het voeren van stadsdieren in. Wie het tóch doet, kan een boete van 100 euro riskeren.

Het verbod geldt voor alle openbare ruimtes in de stad. Onder stadsdieren vallen bijvoorbeeld duiven, maar ook eenden en ganzen. Het voederverbod moet de gezondheid van deze dieren verbeteren, die zijn nu vaak te zwaar of ziek door brood of ander voedsel. Het moet ook helpen tegen overlast door plaagdieren zoals ratten en meeuwen. Wie één stukje brood aan een eend of duif geeft, heeft niet gelijk een boete te pakken. Mensen die toch dieren voeren, zullen eerst worden aangesproken door handhavers. Pas als zo'n waarschuwing niet helpt, kunnen Rotterdammers de boete van 100 euro krijgen. Het voederverbod geldt niet voor vissers met een vergunning. Ook in particuliere tuinen mogen mensen zelf bepalen of ze vogels en eenden eten willen geven. Wie graag met de kinderen dieren voert, kan dat nog steeds blijven doen op de kinderboerderijen in de stad.