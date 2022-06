De 19-jarige Vlaardinger die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdag een 18-jarige plaatsgenoot te hebben doodgestoken, komt op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft dinsdag beslist dat hij onder voorwaarden zijn proces in vrijheid mag afwachten.

De Vlaardinger wordt verdacht van doodslag, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Het komt niet vaak voor dat bij de verdenking van een levensdelict de verdachte in afwachting van het onderzoek zo snel vrij wordt gelaten. Wat de voorwaarden zijn om de man nu al te laten gaan, wordt door het OM niet in de publiciteit gebracht.

Het dodelijke steekincident vond omstreeks 06.00 uur in de ochtend plaats op de Prins Hendriklaan in de Vlaardingse wijk Ambacht. De politie meldt dat de verdachte in vrijheid wordt gesteld ‘vanwege de bijzondere omstandigheden die in de zaak aan de orde zijn’. Daarbij spelen volgens de politie ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte mee. Wat die omstandigheden zijn, vertelt de woordvoerder van het OM niet.

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de 18-jarige jongen de 19-jarige verdachte heeft geprobeerd te beroven onder bedreiging van een mes. De 19-jarige zou het mes hebben afgepakt en daarmee op zijn belager hebben ingestoken. Daarbij raakte hij gewond aan zijn handen. Het onderzoek naar de precieze toedracht wordt voorgezet.