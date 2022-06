Twee jongens hebben maandagavond een supermarkt aan de Beukelsdijk in Rotterdam overvallen en zijn daarna op de vlucht geslagen. Ze bedreigden het personeel met een mes en gingen er met een onbekende buit in een opvallende rode tas vandoor.

De overvallers zijn gevlucht in de richting van de Frank van Borselenstraat. Eén van de daders droeg een donkerblauwe spijkerbroek en schoenen met een wit logo. Bij de overval raakte niemand gewond.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er bij een supermarkt op de Beukelsdijk een gewapende overval wordt gepleegd. Tien dagen geleden werd er bij een roof geld en sigaretten buit gemaakt. Het is niet bekend of het om dezelfde supermarkt gaat.