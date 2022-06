Aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een gezondheidscentrum onder vuur genomen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie werd gealarmeerd nadat getuigen rond 3.30 uur schoten hoorden. Ter plaatse trof de politie sporen aan, en waren in het raam meerdere inslagen te zien. Hierop heeft de forensische opsporing de situatie onderzocht. Er zijn vier kogelhulzen veiliggesteld. De recherche doet nader onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt om camerabeelden gevraagd.