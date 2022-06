Een man op het dak van de Hema in het centrum van Rotterdam houdt maandagavond de gemoederen bezig. Waarom de man op het gebouw is geklommen is vooralsnog niet bekend.

Het is niet bekend hoe lang de man al op het dak zit. De hulpdiensten zijn momenteel druk bezig om de situatie onder controle te krijgen. De omgeving is daardoor afgezet.