De Erasmusbrug wordt zondagavond verlicht in regenboogkleuren. De speciale verlichting is bedoeld als steun voor de Noorse LHBTIQA+-gemeenschap na de schietpartij in een gaynachtclub in Oslo.

de aanslag van vrijdagnacht kwamen twee mensen om het leven en vielen 21 gewonden. De verdachte, de 42-jarige Zaniar Matapour, is kort na de schietpartij aangehouden.