Het wooncruiseschip Ms The World van rederij ResidenSea ligt sinds zaterdagochtend in Rotterdam. Het bijna 200 meter lange schip met luxe koopappartementen is tot maandagavond te bewonderen.

The World komt rond 08.30 aan bij Cruise Port Rotterdam op de Wilhelminakade. Anders dan bij de andere cruiseschepen die naar de Maasstad komen, kunnen de passagiers aan boord wonen terwijl het schip de wereld rondreist. Sommige bewoners blijven daar de hele tijd wonen, anderen gebruiken hun luxe appartement als een soort 'buitenhuis', aldus Cruise Port Rotterdam. De bewoners mogen ook hun familie en vrienden uitnodigen voor een cruise. Het schip, dat geregistreerd is in de Bahama's, is bijna 200 meter lang en 30 meter breed. Het heeft twaalf dekken en vervoert doorgaans zo'n 200 passagiers en een bemanning van ongeveer 280 personen. The World vertrekt maandagavond om 21.00 weer uit Rotterdam.