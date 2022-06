Bij een steekpartij aan de Prins Hendriklaan in Vlaardingen is zaterdagochtend een 18-jarige man uit Vlaardingen overleden. Een tweede persoon, de verdachte, raakte ook gewond. Het gaat om een 19-jarige man uit dezelfde stad.

De negentienjarige man is aangehouden en wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Het mes is in beslag genomen.

Tussen de twee personen is op enig moment tegen 6.00 uur ruzie ontstaan. Daarbij is een mes getrokken en gebruikt. Buurtbewoners hoorden tegen zessen geschreeuw in de straat. Hulpdiensten rukten massaal uit voor het steekincident. Ook een traumahelikopter kwam ter plekke, maar alle hulp mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke.

De steekpartij vond plaats in de keurige wijk Ambacht. Volgens mensen uit de buurt wonen de verdachte en het slachtoffer niet in de Prins Hendriklaan. Een getuige vertelt dat hij over de Prins Bernhardlaan liep, toen hij een ruzie zag in het speeltuintje waar drie personen bij betrokken waren. "Er waren twee jongens met elkaar in gevecht. Ik heb niet gezien of er toen gestoken of geslagen werd, maar ik zag aanvallende bewegingen. Er was ook een meid bij en die riep heel hard 'stop' tegen één van de twee."

De man belde daarop meteen 112. Daarna zag hij dat de betrokkenen zich verderop in de Prins Hendriklaan bevonden. Daar zag hij één van de twee mannen op straat liggen. De ander zat er volgens de getuige 'hulpeloos' bij op de stoep. "Hij zei: 'Ik wil niet dat-ie doodgaat'. Hij was echt in wanhoop, het leek er echt niet op dat hij de ander te grazen had willen nemen."

In de buurt gaat rond dat de man die overleed de negentienjarige Vlaardinger van zijn horloge zou hebben willen beroven en dat daarna de vecht- en steekpartij ontstond. Bij de plaats delict was te zien dat de politie een horloge veiligstelde. Een woordvoerder van de politie zegt het verhaal over een overval ook gehoord te hebben, maar kon dat zaterdagochtend niet bevestigen.