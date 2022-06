Een bewoonster van een woning aan de Oostervantstraat in Rotterdam-West is vorige week twee keer opgeschrikt door brandstichting. De eerste keer bleef de schade beperkt, maar in de nacht hierop brak opnieuw brand uit.

Het eerste incident vond plaats op woensdag 15 juni, toen iemand aan het begin van de avond een kozijn in de brand stak. Doordat het vuur snel gedoofd was, bleven de schade en de gevolgen beperkt. In de daaropvolgende nacht was het opnieuw raak. Midden in de nacht schrok de bewoonster wakker en zag vuur buiten haar raam. Ook deze brand was snel geblust, maar leverde aanzienlijke schade op. De brandstichting had een zwartgeblakerde muur, gesmolten kozijnen en een gebarsten raam als gevolg. De politie kon meerdere sporen veiligstellen, maar roept iedereen met informatie op deze met de politie te delen.