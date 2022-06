De Rotterdamse politiek doet een klemmend beroep op het kabinet om de coronasteun aan de RET niet in één klap stil te zetten. Dat zou leiden tot een kaalslag in het Rotterdamse OV.

Zowel het college als de gemeenteraad verzoekt staatssecretaris Vivianne Heijnen om de coronasteun voort te zetten. "Het zou vreselijk zijn als dit doorgaat, en ontzettend stom", zei wethouder Vincent Karremans donderdag. "Het financiële gat dat de RET moet overbruggen als dit doorgaat, is echt enorm. We voeren een hele felle lobby richting het kabinet."

De raad besloot donderdag zelf ook een lobby richting de staatssecretaris te voeren. Op initiatief van raadslid Ingrid van Wifferen (D66) stuurt de raad haar een noodkreet. "Dit zal grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven, scholen en instellingen", staat in de brief, waarin wordt gevraagd om langere financiële steun. Karremans was blij met de brief: "Ik omarm dit met duizend armen."

De RET zei onlangs dat het volgend jaar 30 procent van de busritten, 20 procent van de tramritten en 5 procent van de metroritten moet schrappen, als de coronasteun stopt. Een drama, vindt de volledige gemeenteraad. "30 procent minder ritten, dan staat 100 procent van de stad stil'', zei Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam).

De vervoerder kreeg de afgelopen twee jaar flinke hoeveelheden coronasteun vanwege de verminderde inkomsten. Vorig jaar ging het nog om een compensatie van 70 miljoen euro. Het kabinet wil die steun nu stopzetten, omdat ook andere sectoren geen coronasteun meer krijgen. Maar de RET zit nog altijd op 85 procent van het aantal reizigers ten opzichte van voor corona.