Ketikoti, het feest op 1 juli om de afschaffing van de slavernij te vieren, kan na twee jaar corona weer gevierd worden in het Wijkpark Oude Westen in Rotterdam. Al ontbreekt dit jaar de kleurrijke optocht Bigi Spikri.

De optocht gaat niet door vanwege een gebrek aan tijd, zegt Guno Zwakke organisator van Ketikoti in Rotterdam. "De coronamaatregelen werden in maart opgeheven. Dat was te laat om nog een optocht te organiseren", zegt hij. "Maar volgend jaar is die er weer."

Nederland schafte de slavernij op 1 juli 1863 af. Surinaamse slaven trokken daarna in hun mooiste kleding door Paramaribo en bewonderden zichzelf in etalageruiten van winkels. Bigi Spikri verwijst hiernaar en betekent 'grote spiegels' in het Sranan, een in Suriname gesproken creoolse taal.