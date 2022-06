Rotterdam gaat in beroep tegen het besluit van het kabinet om door te gaan met olieboringen onder Rotterdam-Zuid. Volgens wethouder Chantal Zeegers maken veel bewoners zich zorgen over mogelijke bodemdaling en de gevolgen daarvan, en moeten die zorgen serieus genomen worden.

De NAM wil nieuwe olieboringen uitvoeren onder een gebied waar in totaal 70.000 mensen wonen, grotendeels onder Charlois, Carnisse en Pendrecht. Het verzoek om een vergunning tot 2050 werd door het kabinet onlangs deels gehonoreerd: de boringen mogen doorgaan, maar tot 2035.

Maar dat is voor Rotterdam niet genoeg. "Veel mensen zijn bezorgd, die zorgen zijn niet uit de lucht gegrepen", zei Zeegers in reactie op een motie van GroenLinks en CDA. "En wij zijn hier voor de Rotterdammers. Daarom stappen we naar de Raad van State." Hoe kansrijk dat protest is, is volgens Zeegers 'ongewis'.

De vorige klimaatwethouder, Arno Bonte, was al fel tegen het plan. Niet alleen vanwege het gevaar, ook omdat hij vindt dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden gestopt. Zeegers: "Dat argument telt ook, maar voor mij minder zwaar, omdat het nu nog maar om een vergunning tot 2035 gaat."