Knikkeren, bouwen en knutselen. Het kan nu allemaal nog bij De Speelfabriek in Rotterdam-Zuid. Het bestaan van de speelwerkplaats staat daarentegen op de tocht. Met een XL-knikkerbaan probeert de stichting nu genoeg geld in te zamelen om door te kunnen.

De 60 meter lange knikkerbaan staat tot eind deze maand bij De Speelfabriek, met aankomende zaterdag een knikkerrace. Voor 5 euro kun je een knikker kopen en meedoen. Dat geld gaat naar de crowdfundingactie die de speelplaats, waar kinderen leren over techniek, moet redden.

Het pand aan de Bankwerkerstraat, waar De Speelfabriek nu zit, zal worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een andere locatie heeft de stichting al op het oog: "Er gloort hoop aan de horizon, er is een vaste locatie gevonden op het Weena. Zonder donaties gaat die hoop echter verloren." Voor de verhuizing is nog 35.000 euro nodig, maar vanwege de coronacrisis is De Speelfabriek helemaal door haar reserves heen.

De stichting vecht daarom nu voor het voortbestaan. "Er is een groot tekort aan technisch personeel. De Speelfabriek laat zien dat techniek tof is en stimuleert de (latere) keuze voor een technische opleiding of wetenschappelijke studie", zegt directeur Maarten Horstink. Met de knikkerrace hoopt de organisatie een stapje dichter bij een nieuwe locatie te komen.