De 57-jarige Antonio M. die in zijn appartement van wooncomplex Buitenhuys in Rotterdam-Kralingen een drugsfabriekje had, is niet schuldig aan de dood van de man (31) die bij hem in huis werd gevonden. Dat heeft de rechtbank beslist.

Het slachtoffer werd op de ochtend van zondag 29 augustus 2019 aangetroffen, nadat familie hem als vermist had opgegeven. Hij overleed nadat hij uren achtereen met M. bezig was geweest met het persen van amfetamine. De doodsoorzaak, zou later blijken, was een overdosis drugs. De aanklager verweet M. aanvankelijk dood door schuld, omdat hij zou hebben nagelaten de man die in een doodstrijd verkeerde, hulp te bieden. Tijdens de rechtszaak, vier weken geleden, bracht ze de verdenking terug tot 'tot het nalaten van hulp aan een mens in nood'. Dat is juridisch geen misdrijf. Drugsfabriek M. verklaarde de man te hebben gereanimeerd, maar dat het tevergeefs was. Dat hij daarna geen medische hulp inriep, is volgens de rechtbank wel laakbaar. Omdat M. voor het runnen van het drugsfabriekje al 42 maanden gevangenisstraf uitzit, werd hem daar geen straf voor opgelegd. De officier van justitie had daar een maand voorwaardelijke celstraf voor geëist.