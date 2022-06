Opnieuw verandert de skyline van Rotterdam behoorlijk. De komende jaren verrijst er op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan een nieuwe metershoge woontoren. Lumière is met zo'n 200 meter nét iets lager dan de Zalmhaventoren.

Bedenkers noemen het multifunctionele complex niet voor niks een 'baken van licht en ruimte'. Op beelden van het voorlopige ontwerp is te zien dat KAAN architecten een witte toren met een strak gevelraster voor ogen hebben.

De 416 appartementen woningen hebben allemaal een terugliggend balkon en zijn tussen de 42 tot 113 vierkante meter. Ze hebben hoge plafonds van bijna 3 meter.

De woningen zijn bedoeld voor huishoudens van één of twee mensen met een 'stedelijke moderne lifestyle'. Bewoners zoals 'young professionals, urban nomads en empty nesters', schrijven de ontwikkelaars. Minimaal 30 procent van de huurwoningen bestaat uit middenhuur, schrijft Top010. Dat komt neer op een huur van ongeveer 763 tot 1.075 euro per maand.

Luxe hotel

Op de begane grond moet een atrium komen. Daar is onder meer de ingang naar een café en de receptie van een luxe hotel met 182 kamers en suites. Op de tweede en derde etages moet een restaurant met een groot dakterras verrijzen.

Voor de vijfde verdieping is een 'maatschappelijk programma' ingetekend: "We denken daarbij aan een antroposofisch medisch centrum met ruimte voor onder anderen huisartsen, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten met focus op vitaliteit en preventie", valt te lezen op de website van de wolkenkrabber.

Een bar, kantoren en een congrescentrum komen op de elfde en twaalfde verdieping.

Tot slot biedt de plint ruimte voor winkels en horeca met ertussen buitenruimte waar bezoekers kunnen wandelen en een terrasje kunnen pakken. Op de website van Lumière wordt benadrukt dat het gebouw in de 'luxury shopping hotspot van Rotterdam' komt te staan, met dure merken als Rolex, Patek Philippe en Cartier. Het is de bedoeling dat dergelijke merken zich in de plint gaan vestigen.

Boven de woningen, in de kroon van Lumière, komen gemeenschappelijke voorzieningen voor bewoner zoals een dakterras, slaapplekken voor gasten en een gemeenschappelijke keuken en leefruimte.

Lumière wordt gebouwd op de plek waar ooit de bekende bioscoop Lumière stond en wordt ontwikkeld door Manhave en VORM. Het is de bedoeling dat de bouw in 2025 start, schrijft Architectenweb. Het huidige bestemmingsplan voor die plek moet nog wel worden aangepast.