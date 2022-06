Boeren uit het hele land trekken vandaag richting het Gelderse Stroe. Zij protesteren tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet. Ook uit de Rotterdamse regio rijden boeren op hun tractoren naar Gelderland. Toch bleven tijdens de ochtendspits problemen uit.

Vanuit de Hoeksche Waard en Voorne-Putten reizen er ongeveer tachtig boeren naar het protest. Zij moeten al vroeg richting Stroe vertrekken. Het programma begint daar rond het middaguur, maar bij een snelheid van 35 kilometer per uur doen de boeren uit deze regio ongeveer 3,5 uur over die reis.

Op de A16 werden bij de Drechttunnel richting Rotterdam wel tractoren gespot, meldt Rijkswaterstaat. Er waren kleine opstoppingen, maar de tractoren zorgden woensdagochtend niet voor grote files rondom Rotterdam. In de Randstad was het rustiger dan verwacht. Rijkswaterstaat had geadviseerd om thuis te werken als dat mogelijk was. Het lijkt erop dat dat advies door veel mensen is opgevolgd.