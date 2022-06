De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam heeft Bart van Drunen aangewezen als nieuwe fractievoorzitter. Ingrid Coenradie is gekozen als vicefractievoorzitter.

Van Drunen is sinds maart 2020 raadslid namens Leefbaar Rotterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de portefeuille verkeer en mobiliteit. Naast raadslid is Van Drunen ook calculatiespecialist bij het installatiebedrijf Feenstra. "Ieder fractielid bezit unieke kwaliteiten en vormt daarmee een essentieel onderdeel in het Leefbaar Rotterdam motorblok'', reageert hij. "Als fractievoorzitter zie ik het als mijn plicht om te zorgen dat dit motorblok goed geolied draait en eenieder zijn of haar kwaliteiten maximaal kan inzetten.''

De fractievoorzitters van de drie andere coalitiepartijen zijn al eerder bekendgemaakt. Bij de VVD is Pascal Lansink-Bastemeijer aangewezen, bij D66 Agnes Maassen en bij Denk is Natasha Mohamed Moesein gekozen.