Op de zesde etage van een flat aan de Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand was uitslaand en veroorzaakte veel rook. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond rond 12.30 uur in de slaapkamer. Er is niemand meer aanwezig in de woning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de zevende verdieping. Rond 13.30 uur was de brand geblust. Drie mensen zijn ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, omdat zij mogelijk teveel rook hadden ingeademd. De omliggende woningen zijn korte tijd ontruimd geweest en ook andere etages zijn gecontroleerd op rook. De bewoners van de woning waar het vuur was uitgebroken, konden niet direct terugkeren naar huis. De andere bewoners konden dat wel. Ramen sluiten Vanwege de rookontwikkeling werd er extra personeel en materiaal ter plaatse gevraagd. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseerde omwonenden om uit de rook te blijven, de ramen en duren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.