Bij een brand in een appartement aan de Jongkindstraat in Maassluis is dinsdagochtend iemand overleden. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Twee brandweerlieden raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond rond 8.00 uur op de derde etage en sloeg vervolgens over naar een appartement op de vierde etage. De brandweer kreeg direct melding dat er nog mensen binnen zouden zijn. Het slachtoffer is overleden in de woning op de derde etage. De VRR heeft bevestigd dat het niet om een kind gaat.

De deur van de woning op de derde etage moest geforceerd worden. De brandweerlieden raakten hierbij lichtgewond, een van hen raakte bevangen door de hitte. Zij zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

In het appartement op de vierde etage zaten twee kinderen. Zij hebben zichzelf in veiligheid gebracht en zijn via de trap naar beneden gegaan. In totaal zijn twaalf woningen ontruimd. De bewoners van deze appartementen hoefden ook niet gered te worden met een hoogwerker en konden zelf via de trap de flat verlaten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Niet alle appartementen die de brandweer ontruimd heeft waren bewoond.

Kat

De brandweer heeft ook een kat gered uit een van de woningen. De dierenambulance is uit voorzorg opgeroepen. Een brandweerman heeft de geredde kat extra zuurstof toegediend. De kat is vervolgens levend met de dierenambulance meegegaan, tot opluchting van de bewoners die huilend buiten staan.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht, meldt de woordvoerder van de VRR. Burgemeester Edo Haan van Maassluis is ter plaatse om de bewoners bij te staan.