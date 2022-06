Feyenoord is in trek na de succesvolle Europese campagne afgelopen jaar. De club heeft de grens van 30.000 verkochte seizoenkaarten gepasseerd. De teller op de website van de Rotterdammers tikte dat aantal zaterdagochtend aan. Het is nog altijd mogelijk om de jaarkaarten te verlengen.

Met de seizoenkaart 2022-2023 hebben supporters toegang tot alle 17 thuiswedstrijden in de competitie, de traditionele openingswedstrijd van het seizoen en de eerste thuiswedstrijd om de KNVB-beker tot de achtste finale. De Feyenoord-selectie onder leiding van trainer Arne Slot hervat op 27 juni de training, het seizoen begint op 7 augustus, op 17 juli is de open dag in De Kuip.