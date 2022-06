Op de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid werd maandagochtend een tas met verdachte vloeistoffen aangetroffen. Na een inspectie van een specialistenteam van Defensie is geconcludeerd dat het om een niet gevaarlijke vloeistof ging.

De politie kreeg rond 11.30 uur melding van de verdachte tas in de Stieltjesstraat. De explosievenverkenner van de politie werd ingeschakeld en vervolgens werd besloten om een team van Defensie erbij te halen, die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen.

In container

De tas werd in een container gestopt zodat het specialistenteam kon onderzoeken wat het was. Na een langdurige inspectie blijkt de vloeistof niet gevaarlijk en wordt de weg weer vrijgemaakt.

Wat er dan wel in de flesjes zit, weet de politie nog niet.

De tas werd gevonden in de buurt van de Rotterdamse rechtbank, waar vandaag de tussentijdse zitting van corona-activist Willem Engel plaatsvond. Volgens de politiewoordvoerder is er 'totaal geen reden' om te denken dat de vondst iets met deze rechtszaak te maken heeft.

Flessen

Vorige week kreeg de politie een gelijke melding, aldus de woordvoerder. Toen had een vrouw flessen met een vreemde vloeistof gevonden aan de Stieltjesstraat. De meldster dacht dat het in eerste instantie om urine ging, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een chemische vloeistof.