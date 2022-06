Door een stroomstoring zitten 785 woningen in Rotterdam-Hillergersberg maandagochtend zonder stroom. Monteurs van Stedin zijn onderweg om de elektriciteit te herstellen.

De elektriciteitsproblemen begonnen rond 09.00 uur. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoelang de huishoudens zonder stroom zitten.