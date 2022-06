De zomereditie van de Rotterdamse Museumnacht heeft zaterdagavond veel publiek getrokken. Het evenement was uitverkocht. Bovendien kwam er veel jong publiek op af, een doelgroep die de organiserende culturele instellingen graag aan zich willen binden.

Normaal gesproken vindt de Museumnacht altijd in de winter plaats. Maar omdat vanwege corona de afgelopen twee jaar het evenement moest worden geschrapt, werd dit keer gekozen voor een zomereditie. Die andere datum bleek geen beletsel voor het toegestroomde publiek. Meer dan de helft van de bezoekers was bovendien onder de 35 jaar.

"Het voelt voor de 38 deelnemende culturele instellingen heel goed om op deze manier terug te zijn van weggeweest, én het was te voelen dat de bezoekers de Museumnacht hebben gemist," zegt projectleider Germa Roos. Om een brug te slaan naar Roze Zaterdag , waarvan Rotterdam dit jaar gaststad was, was er een wervelende Drag Show bij het Schielandshuis en een programma rondom de tentoonstelling van de genderfluïde kunstenaar Claude Cahun in de Kunsthal.

De volgende editie van Museumnacht010 vindt als vanouds plaats op de eerste zaterdag van maart, op 4 maart 2023.