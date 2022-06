De politie heeft zaterdagavond zeker twee waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van twee Rotterdammers (27 en 47 jaar) op het terras van restaurant De Beren aan het Poolsterplein in Rotterdam-Oosterflank.

De mannen misdroegen zich op het terras. Ze vernielden het meubilair, bedreigden en vochten met omstanders. De politie had een melding gekregen dat er mogelijk een vuurwapen was gezien en kwam toen met een speciaal arrestatieteam ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de politie luisterden de mannen totaal niet naar de politie. Zelf na twee waarschuwingsschoten werkten de mannen niet mee. Er moest uiteindelijk een stroomstootwapen ingezet worden om de twee aan te houden. Uiteindelijk bleken ze geen vuurwapen bij zich te hebben. De aanleiding voor de onrust is nog onduidelijk. De politie doet hier nader onderzoek naar.