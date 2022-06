Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag geschept door een automobilist op de Horvathweg in Rotterdam-West. De bestuurder is hierna doorgereden. De automobilist vluchtte in de richting van de Spaanse Polder.

De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de bestuurder. De bestuurder reed in een zilvergrijze Audi Q2 zonder kentekenplaat aan de voorkant.