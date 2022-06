Een man heeft zaterdagmiddag een kleine supermarkt aan de Rotterdamse Beukelsdijk beroofd. Hij bedreigde het winkelpersoneel met een mes en ging er met geld en sigaretten vandoor. Niemand raakte daarbij gewond.

De donker geklede jongeman kwam rond 14.45 uur de winkel binnen. Hij had een mes bij zich en bedreigde een aanwezige medewerker, zegt een politiewoordvoerder. Hij wist een onbekend geldbedrag mee te nemen. ,,Ook nam hij pakjes sigaretten mee.” Daarna zette hij het op een lopen.

Volgens de woordvoerder is direct in de omgeving gezocht naar de dader, maar die is niet gevonden.