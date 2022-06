Op het Maasgebouw naast De Kuip wappert sinds vanmorgen de regenboogvlag. Met het hijsen van het internationale symbool van de homogemeenschap wil Feyenoord op Roze Zaterdag uitdragen dat de club tolerantie hoog in het vaandel heeft staan.

Begin deze maand deed de Rotterdamse gemeenteraad nog een oproep aan Feyenoord om op Roze Zaterdag steun te betuigen aan de lhbtiq+-gemeenschap. Aanleiding waren nieuwe verwensingen en bedreigingen aan het adres van de Roze Kameraden, een groep supporters die strijdt tegen homofobie rond Feyenoord.

Volgens een woordvoerder van de stadionclub staat de wapperende vlag los van die oproep. "Het is een toevallige en tegelijk fijne samenloop van omstandigheden, maar we praten intern al veel langer over maatschappelijke thema's", zegt hij.

Rotterdam is vandaag de gaststad van Roze Zaterdag, een nationaal evenement dat ieder jaar in een andere gemeente plaatsvindt. "Vandaag is een goed moment om opnieuw te onderstrepen dat Feyenoord een club is van en voor iedereen, een overigens al vijftien jaar oude slogan", aldus de zegsman.