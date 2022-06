Een Rotterdamse tiener heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag wel erg bont gemaakt. De jongen zat achter het stuur van een deelauto in Rotterdam-Delfshaven. Toen de politie hem ontdekte op de Vierhavensstraat, sloeg hij direct op de vlucht.

De tiener trapte snel het gaspedaal in toen de politie hem aansprak. De achtervolging werd vervolgens direct ingezet. Op de Kleijnstraat verliet hij de deelauto om zijn vlucht lopend voort te zetten. Dit was een allesbehalve succesvolle poging, want niet veel later kreeg de politie hem te pakken. Uiteraard had hij geen rijbewijs. Voor dit strafbare feit en andere overtredingen kreeg hij verschillende bekeuringen. Zijn ouders hebben hem bij het politiebureau opgehaald.