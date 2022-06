Stichting Krachtvrouwen Oude-Westen hoopt dat het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur meer oog heeft voor dakloze vrouwen. Amina Ali Hussen trok met protestborden naar het stadhuis omdat haar kantoor sinds zes maanden als slaapplek dient voor een dakloze moeder met kinderen. En dat is niet voor het eerst: "Dit is toch niet waar Rotterdam voor staat?"

Terwijl binnen de stadhuismuren de nieuwe wethouders worden beëdigd, staat Amina samen met vijftien andere vrouwen buiten met een protestbord. "Geen dakloze moeders in Rotterdam" en "Denk aan je medemens", valt daarop te lezen.

"Het kan niet zo zijn dat vrouwen met hun kinderen noodgedwongen in auto's moeten slapen of bij iemand op de bank", zegt Amina. "Rotterdam moét het opnemen voor deze vrouwen." Ze wijst naar Fowziya Mahamed (37) die met met twee jonge dochters (7 en tien jaar) in haar stichtingspand in Rotterdam-West verblijft. "Dat is nu al zes maanden aan de gang. Ik trek het niet meer", zegt Fowziya in tranen voor het stadhuis. Eerder vroeg Amina al aandacht voor de situatie van moeder Fatima, die ook noodgedwongen bij haar stichting sliep.

Besneden

Fowziya, die over de Nederlandse nationaliteit beschikt, vertrok een aantal jaar geleden naar Somalië voor de liefde. Toen haar partner erop stond dat haar dochters besneden werden, besloot ze met hen terug te keren naar Nederland. Fowziya had volgens de gemeente haar terugkomst moeten voorbereiden. Dat deed ze niet, waardoor ze nu het recht verliest op maatschappelijke ondersteuning. "Vrouwenbesnijdenis gaat in tegen de rechten van de mens", zegt Amina. "Het eerste waar je dan aan denkt, is zo snel mogelijk vluchten."

Volgens Amina heeft het vorige college lak gehad aan de schrijnende verhalen van vrouwen die bij haar over de vloer komen. "Dat vind ik erg", zegt Amina. Pas na publicatie in deze krant greep de gemeente in en schoot Fatima te hulp. "Ik hoop dat dit college meer aandacht heeft voor dakloze vrouwen."