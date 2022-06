Door een stroomstoring in de Willemsspoortunnel rijden er sinds 14.30 uur geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Daardoor kunnen treinreizigers niet richting het zuiden van het land reizen vanuit Rotterdam of andersom. Volgens de NS en ProRail duurt de storing in ieder geval tot het einde van de middag.

Spoorbeheerder ProRail probeert via een reset van het beveiligingssysteem ervoor te zorgen dat er mondjesmaat treinen op het traject kunnen reizen. Maar een woordvoerder kan niet garanderen dat dat ook gaat lukken. "Het is belangrijk dat het systeem werkt, zodat we ongelukken kunnen voorkomen. We hebben geen prognose wanneer de storing voorbij is." NS geeft vooralsnog aan dat de storing tot 17.00 uur duurt, maar die tijd kan nog oplopen.