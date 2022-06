De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een onderzoek over de handhaving van de coronaregels bewust uit de publiciteit gehouden, omdat de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 eraan kwamen, meldt NRC. Uit het onderzoek bleek dat Rotterdam de wet had overtreden bij het filmen van corona-overtreders.

Dat blijkt uit interne politiemails én stelt de voormalige hoogste privacyfunctionaris van de politie, Ben van Hoek, in een gesprek met de krant. Volgens hem wilde Aboutaleb de publicatie van het onwelgevallige rapport "over de verkiezingen heen" tillen. Dat staat in een verslag per mail van het driehoeksoverleg over de publicatie van het rapport.

Dit verslag is door de politie achtergehouden bij een Wob-verzoek van NRC. De Rotterdamse politie noemt dat nu een "onjuiste afweging". Ze leggen de schuld hiervan bij "de medewerker die het Wob-verzoek in behandeling heeft genomen".

In strijd met privacywet

Tijdens de lockdown in 2020 zette Rotterdam camera-auto's in, om te controleren of iedereen zich hield aan het samenscholingsverbod en de afstandsregel. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed als toezichthouder op de privacy onderzoek naar het gebruik van de camerawagens en stelde vast dat dit in strijd was met de privacywet.