Zo loop je nog op je tenen op de ic, zo sta je op je tenen om maar niets te missen van de capriolen van Bokito. Ja, dat krijg je als de gemeente Rotterdam zorgmedewerkers als bedankje voor al het harde werken een avondje Blijdorp cadeau doet.

De Rotterdamse dierentuin is deze woensdagavond tot 21.00 uur exclusief open voor medewerkers in de Rotterdamse zorg. Want even ontspannen, dat heeft het personeel meer dan verdiend, vindt de gemeente Rotterdam.

Samen met deRotterdamseZorg, het samenwerkingsverband van 32 zorg- en onderwijsorganisatiesin de regio Rotterdam-Rijnmond, is daarom het avondje Blijdorp bedacht om namens alle Rotterdammers de zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet in de afgelopen coronatijd. Vanaf 15.00 uur zijn de genodigden welkom op de speciale ZOOmeravond in de Rotterdamse dierentuin.

Een toffe actie, vindt deRotterdamseZorg, die de toegangskaarten onder de Rotterdamse zorginstellingen heeft verspreid. Van ziekenhuis tot verpleeghuis, van wijkverpleging tot thuiszorg, aan alle zorgprofessionals is gedacht, weet Sophie Veraart van deRotterdamseZorg: "Er is plek voor negenduizend mensen, dus het wordt druk. De animo voor de avond is enorm. En het is niet alleen leuke dieren kijken hè?"

De medewerkers worden ook in de watten gelegd, vertelt Veraart. Zo worden er stoelmassages gegeven, zijn er muziekoptredens bij de restaurants en verzorgt een dj een silent disco. Maar dan ben je wel weer met je collega's, toch? "Zeker, maar neem de mensen in de thuiszorg, die zien elkaar niet zo vaak. Zij vinden het vast heel leuk om elkaar weer eens te zien. Zie het als teambuilding."

De zorg staat nooit stil. Dat betekent dat er woensdagavond ook veel mensen gewoon moeten werken. Mogen die ook nog een keer naar Blijdorp? "Dat weet ik niet, het zou wel mooi zijn."