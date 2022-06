De politie weet nog altijd niet hoe de 51-jarige man om het leven is gekomen die maandagochtend in Rotterdam-Noord werd gevonden. Een groot rechercheteam doet nu onderzoek.

Maandag kreeg de politie rond 8.15 uur de melding dat in een woning aan de Zaagmolenstraat een bewusteloze man zou liggen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de man echter al te zijn overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

Inmiddels heeft de politie laten weten dat de omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen reden waren om de woning 'direct af te zetten'. Over wat voor omstandigheden het ging, is onduidelijk.

Rechercheteam

Een groot rechercheteam doet nu onderzoek naar de zaak. Volgens een politiewoordvoerder betekent dat niet dat de politie uitgaat van een misdrijf. "Alle scenario's liggen nog open. Het opzetten van zo'n team is vooral bedoeld om snel veel voor elkaar te krijgen."

De politie laat weten dat het slachtoffer in de nacht van zondag op maandag rond 00.28 uur nog in een avondwinkel aan de Bergweg is geweest. Omwonenden worden opgeroepen om bewakingsbeelden die tussen 00.00 en 8.00 uur zijn opgenomen, in te leveren.