Bij een psychiatrische instelling in Rotterdam is een medewerker, een 25-jarige man uit Spijkenisse, woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte, een 73-jarige cliënt van de instelling, is opgepakt. ,,Uit alle hoeken en gaten zag ik politie komen.”

De steekpartij vond plaats in de psychiatrische instelling van Antes aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van de stad. De politie kan nog niets zeggen over de achtergrond van het incident. "Daar doen we onderzoek naar."

Bewoner Andries (73), woonachtig op de open afdeling van de instelling, stond buiten toen hij plotseling 'uit alle hoeken en gaten' politie zag aankomen. "Zeker vijf auto's."

Impact groot

Even later kwam de getroffen zorgmedewerker voorbij. "Hij had bloed in zijn gezicht. Ik ken hem niet, omdat hij op een andere afdeling werkt. Maar ik hoor dat het een hele fijne meneer is." De zeventiger zag ook dat de steker naar een ambulance werd gebracht.

De politie bevestigt dat de steker eveneens gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. De man is aangehouden.

Volgens een woordvoerder van Antes heeft de 25-jarige man het ziekenhuis alweer verlaten. De impact van de steekpartij is groot op de cliënten, medewerkers en naasten, zegt hij. "Voor de cliënten en medewerkers is nazorg geregeld."

Of er nu extra maatregelen worden genomen, kan de woordvoerder niet zeggen. "We hebben de steekpartij gemeld bij de arbeidsinspectie en inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat is nu de eerste stap." Inhoudelijk wil hij verder niet op het incident ingaan. "Ik kan daar geen mededelingen over doen in belang van het politieonderzoek."

Uit raam gesprongen

Bewoner Andries is geschrokken, vertelt hij. Helemaal omdat de hulpdiensten woensdagochtend vroeg ook al naar de instelling moesten uitrukken. Volgens hem was iemand uit het raam gesprongen. "Deze incidenten staan los van elkaar", zegt de woordvoerder van Antes.

Over de toestand van de zorgmedewerker is niets bekend. De politie kan alleen kwijt dat de man ter plaatse is behandeld door het Mobiel Medisch Team en daarna met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Bij de zorginstelling worden 'ouderen met psychiatrische en bijkomende ouderdomsgerelateerde problemen' behandeld. De kliniek heeft en gesloten afdeling, een open afdeling en een afdeling voor observatie.