De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 43-jarige Rotterdammer opgepakt voor het stelen van een fiets. De man wist niet dat de fiets die hij probeerde te stelen eigenlijk van de politie was. Deze zogeheten 'lokfiets' werd geplaatst vanwege de vele fietsendiefstallen van vooral dure elektrische fietsen.

De man was in de val getrapt op de Coolsingel. Hij ging er met de fiets vandoor en fietste richting Rotterdam-West. Op de Essenburgstraat kon de dief worden aangehouden, onder andere door een gps-signaal. In de rugzak van de man werd een slijptol en ander inbrekerswerktuig aangetroffen. De man zit vast.