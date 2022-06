In een woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam-Noord is maandagochtend een overleden persoon aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige man.

Volgens de politie is het onduidelijk wat er precies is gebeurd en worden alle scenario's nog opengehouden. De man werd rond 08.20 uur in zijn woning in Rotterdam gevonden. Het is niet bekend hoe lang de bewoner al in het huis lag. Ook is niet duidelijk waar hij aan is overleden. De politie doet onderzoek, spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden.