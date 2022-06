De politie heeft dinsdag nog eens drie verdachten aangehouden voor een schietpartij afgelopen maand aan de Geuzenlaan in Rotterdam-West. Het gaat om twee mannen (20 en 26 jaar) uit Zoetermeer en een 32-jarige Rotterdammer. Bij het schietincident raakte een 33-jarige man uit Delft gewond.

Het slachtoffer had zondag 8 mei met een kennis gegeten in het restaurant Masha in Capelle aan den IJssel. Hij bracht deze kennis rond 23.45 uur naar haar woning aan de Geuzenlaan. De vrouw was nog maar net uitgestapt toen de Delftenaar in zijn auto werd aangevallen en beschoten door een aantal mannen. Het slachtoffer raakte gewond, maar was nog wel aanspreekbaar na het incident. Een omstander heeft hem in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen van de schietpartij hadden een kenteken van de auto van de mogelijke verdachten doorgegeven aan de politie. Agenten kwamen daardoor vlak daarna de auto op het spoor in Rotterdam-Zuid. Twee 21-jarige mannen uit Zoetermeer, een man uit 18 uit Pernis en een 28-jarige Schiedammer die in de auto zaten, werden aangehouden. Zij zitten nog steeds vast. De politie zette daarna het onderzoek voort en kon zo de andere drie verdachten arresteren. Het onderzoek is daarmee nog niet klaar en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.