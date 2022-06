De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is om de Amsterdammers Redouan O. (36) en Sungur C. (33) aan te wijzen als de moordenaars van Cevat Bozdag, de 58-jarige Rotterdammer die tijdens een rondje met de hond voor de ogen van zijn vrouw werd doodgeschoten. Wel is bewezen dat ze schuldig zijn aan het 'zorgvuldig voorbereiden van een moord in opdracht'. Ze gaan achttien jaar de gevangenis in.

Het staat volgens de rechtbank vast dat de verdachten in elk geval betrokken zijn geweest bij de 'voorbereiding, uitvoering en afwikkeling' van de liquidatie. De twee deden talloze voorverkenningen, zetten een vluchtauto klaar, hadden veelvuldig telefonisch contact met mogelijke handlangers en de opdrachtgever. Ze volgden Bozdag tot kort voor zijn dood. Het Openbaar Ministerie (OM) dat 22 jaar cel tegen beide mannen eiste, heeft de rechtbank er echter niet van kunnen overtuigen dat het Amsterdammers waren die de avond van vrijdag 5 juni 2020 in een auto achter Bozdag en zijn vrouw aanreden en hem met een automatisch wapen onder vuur namen. Wie de opdrachtgever is geweest is in het onderzoek niet naar voren gekomen, met name doordat de verdachten niks hebben willen zeggen. Drugscircuit Volgens de politie had Bozdag banden met het drugscircuit. Ingewijden meldden al eerder dat de afrekening te maken zou hebben met een ruzie over een partij cocaïne met een straatwaarde van miljoenen euro's. De rechtbank sprak in haar vonnis nog net niet van een tunnelvisie. Wel oordeelde ze dat het rechercheteam zich alleen op de twee Amsterdammers had gericht en onvoldoende had gekeken naar mogelijke andere verdachten. Dat de Amsterdammers ondanks dat moord niet kan worden bewezen, de forse gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd hebben gekregen komt doordat ze volgens de rechtbank 'zo dicht op de liquidatie hebben gezeten dat ze als medeplegers moeten worden gezien'.