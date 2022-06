De Maastunnel gaat deze week vier nachten dicht vanwege werkzaamheden. Automobilisten die toch van noord naar zuid of andersom willen, moeten omrijden via de Erasmusbrug of de Willemsbrug. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruiken blijven maken van de tunnel.

Maandag en dinsdag gaat de tunnel om 0.30 uur in beide richtingen dicht. De werkzaamheden gaan door tot in de vroege ochtend. Vanaf 6.00 uur kunnen automobilisten weer door de Maastunnel. Ook op woensdag en donderdag wordt er gewerkt in de tunnel. Dan kan het verkeer tussen 22.00 en 6.00 uur niet meer van noord naar zuid rijden. De fietstunnel en de voetgangerstunnel blijven wel bereikbaar.