Rotterdammer Stephano (31) die in december in koelen bloede werd doodgeschoten, lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een wraakactie. In de zaak zijn meldingen binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen van de Politie en Meld Misdaad Anoniem waarin wordt verwezen naar de moord op Merwin (30) in 2020 bij zijn woning aan de Rotterdamse Bramentuin,

De moord op Stephano, 31 december vorig jaar, schokt de Rotterdamse wijk Hillesluis, waar hij is opgegroeid. Stephano, vader van een dochtertje van 4, wordt bij zijn ouders voor de deur letterlijk doorzeefd. Tientallen kogels maken een eind aan zijn leven. Was het een vergismoord en moesten de schutters zijn broer Junior hebben? Of moest Stephano boeten voor de handel en wandel van zijn broer? Het lijkt op dat laatste.

Volgens het Openbaar Ministerie is sprake van een lang lopend conflict tussen broers van Merwin en Stephano, waarbij de betrokkenen zich bewapenen. Vijf maanden na Stephano's dood wordt Junior veroordeeld voor verboden wapenbezit. Hij krijgt acht maanden cel.

Dan zitten de verdachten van de liquidatie van Stephano al achter de tralies. Het zijn Merwins broer Stevan (28) en zijn neef Sedjean (26) die voor vuurwapenbezit zijn opgepakt en daarna in verband worden gebracht met de liquidatie van Stephano. De zaak krijgt een nieuw hoofdstuk: eind mei wordt een andere broer van omgebrachte Merwin - de 34-jarige Shantienne - bij zijn huis doodgeschoten.

Sedjean is nog maar een maand in Nederland als hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken is bij de liquidatie van Stephano. Of hij óf zijn neef Stevan de dodelijke schoten heeft gelost, is nog onduidelijk. Volgens tips die binnenkomen bij de politie zijn de twee altijd gewapend. Sedjean, stelt het OM, biedt volautomatische wapens te koop aan. Saillant detail: in de woning en de bestelbus van de later geliquideerde Shantienne worden twee wapens met daarop DNA van de moordverdachten aangetroffen.

Justitie is nog niet klaar met het onderzoek. Dat wordt bemoeilijkt omdat de familie van Stevan niks met de politie te maken wil hebben.