Een presentje voor Diergaarde Blijdorp in het coalitieakkoord. De stad trekt 18 miljoen euro uit voor de restaurantie van de Rivièrahal.

Ze zijn 'hartstikke blij - en dat is een understatement'. Want in het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord staat een blijde boodschap voor Diergaarde Blijdorp: 18 miljoen gaat naar het opknappen van de Rivièrahal, het monument uit 1940 dat al jaren in erbarmelijke staat verkeert. Een restauratie van de volledige hal, dat uit drie delen bestaat, wordt geschat 42 miljoen euro, licht directeur Erik Zevenbergen toe. Met deze 18 miljoen kunnen ze een vliegende start maken.

Hij was al een tijdje aan het lobbyen voor het grote project. In de campagnetijd kwamen bijvoorbeeld de lijsttrekkers van Leefbaar Rotterdam, VVD en D66 langs. "Uiteindelijk weet je nooit wat er in zo'n coalitieakkoord komt te staan. Maar het is fijn om te zien dat het belang van deze renovatie wordt erkend. Nu de gemeente meedoet, wordt het ook makkelijker om andere partners te vinden."

De dierentuin is, zo zegt Zevenbergen,'het grootste rijksmonument van de stad'. Maar liefst 21 gebouwen staan op de landelijke monumentenlijst. "Uniek in de wereld. De uitdaging dit te behouden gaat deze dierentuin te boven, dit kunnen wij niet alleen."

De Rivièrahal geldt als het pronkstuk. Nu is de situatie nog veilig te noemen, zegt Zevenbergen, maar dat duurt niet lang meer. Het onderkomen kampt namelijk met betonrot, roest en andere gebreken. De eerste fase van het werk begint aan de rechtervleugel, de Victoriaserre. Want daar ligt al een plan voor klaar. "We hopen over twee jaar te kunnen beginnen en trekken één à twee jaar uit voor de werkzaamheden."

De geraamde kosten voor een volledige opknapbeurt van de hal - 42 miljoen euro - is exclusief de herbouw van de in 1972 gesloopte uitkijktoren. "We zouden de toren graag willen herbouwen, maar daar ligt niet onze prioriteit."