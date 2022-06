Het oude Dijkzigt Ziekenhuis gaat tegen de vlakte. Dinsdag begint de afbraak van de voor Rotterdammers zo kenmerkende gebouwen (inclusief de zusterflat) direct bij de Maastunnel. Maar pas eind 2023 zal de laatste steen zijn gesloopt en kan aan de opbouw van een spiksplinternieuwe campus worden beginnen.

Vier jaar geleden werden de werkzaamheden in het Dijkzigt beëindigd en ging de deur voor patiënten, bezoekers en verplegend personeel op slot. Na stukje bij beetje van binnen te zijn gestript (asbest verwijderd, duizenden bruikbare materialen meegenomen), is het nu dan zover dat ook de buitenkant eraan moet geloven. In mei 2019 konden bezoekers er nog eenmaal naar binnen om een voorstelling te zien in het kader van de Operadagen.

De gebouwen worden niet met dynamiet in één keer van de aardbodem geveegd, maar aan de hand van de 'Japanse methode' van bovenaf steeds een kopje kleiner gemaakt. Dinsdag rond het middaguur wordt een eerste kraan van sloopbedrijf Oranje op het dak van het voormalige ziekenhuis gehesen.

Vanaf daar werken de kranen zich verdieping na verdieping naar beneden en wordt het casco laag voor laag, inclusief de kelders, ontmanteld. De liftschachten zullen worden gebruikt om puin af te voeren. Het is op deze manier een enorme klus die anderhalf jaar in beslag gaat nemen, maar voor de minste overlast voor de buurt gaat zorgen.

Herinneringen

Er voor terug komt de Erasmus MC Campus. Het academisch ziekenhuis gaat hier samen met de TU Delft een plek creëren, waar gezondheidszorg en techniek naar de toekomst kijken. Het is onder meer ook de bedoeling dat het nieuwe Oogziekenhuis Rotterdam er wordt gevestigd.