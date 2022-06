Vergeet de slecht verlichte haltes onder de donkere metrobaan, vergeet het zoeken naar de juiste bus, vanaf vandaag vertrekken alle buslijnen op Rotterdam-Zuidplein vanaf één plek: het nieuwe busstation. Al is het voor menig reiziger nog even zoeken naar de haltes aan de noordzijde. Want ja, een bouwput, dat blijft het nieuwe hart van Zuid nog wel even.

Neem Monique Beers uit Rotterdam-Noord. Ze komt van de metro met de lange roltrap naar beneden aan de zijde van Rotterdam Ahoy en schrikt: bushalte weg! Waar is de 395 naar Zierikzee gebleven? "Ik wist dat ze aan het verbouwen waren, maar niet dat het nu al was veranderd. Ik hoop dat ik hem nog haal." En weg is ze. Ook mevrouw Van Rossen zoekt en vindt nog niet op deze maandag, de eerste 'werkdag' van het nieuwe busstation. "Ik kom net uit het Ikazia en moet 83 of 183 naar Barendrecht hebben, maar ik zie dat de halte is opgeheven. Weet u het?" De oudere dame is gelukkig snel wegwijs gemaakt. "Ik zag het niet door al die bouwhekken. Maar bedankt hoor." Het is het derde grote vervoers­knoop­punt van Rotterdam, na Beurs en Centraal Station En zo gaat het de hele tijd, reizigers op zoek naar hun bus, vooral aan de zijde van Ahoy. Want ook al staan er bij alle haltes 'al eeuwen' borden dat de boel gaat veranderen, pas als het zover is, valt pas het kwartje.