Door een ongeval is de Spijkenisserbrug maandagochtend tijdelijk dicht in de richting van Hoogvliet naar Spijkenisse. Het is niet bekend hoelang het oponthoud gaat duren.

Rond 08.00 uur ging het mis aan het begin van de Spijkenisserbrug. Door nog onbekende oorzaak reed een automobilist tegen de brug aan. Het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt.