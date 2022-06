In een huis aan de Robert Kochplaats in de Rotterdamse buurt Ommoord is zaterdag het lichaam van een man gevonden. Uit onderzoek van de politie blijkt hij een natuurlijke dood is gestorven.

Hoe lang de man al in de woning lag, is nog niet bekend. De politie deed onderzoek naar de situatie. "Dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf, betekent niet dat dat ook uit te sluiten is," vertelde een politiewoordvoerder eerder. Nu blijkt dat het om een natuurlijke dood gaat, is het onderzoek van de politie beëindigd.