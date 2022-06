In een woning aan de Ehrensteindam, in de Rotterdamse wijk Beverwaard, is zaterdagochtend een vrouw (33) gestoken. Zij raakte gewond aan haar arm en moest naar het ziekenhuis.

Een 32-jarige vrouw is korte tijd later in de woning aangehouden voor de steekpartij. Het ging volgens een politiewoordvoerder om een ruzie tussen twee partners.