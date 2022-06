De grote brand in het Hemafiliaal aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland is onder controle. De brand was ontstaan in de meterkast.

De brandweer kreeg zaterdagmiddag een melding van rook uit de meterkast. Het pand stond al snel vol zwarte rook. Omdat er mogelijk ook een paar accu's aanwezig waren, werd er snel opgeschaald, verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De brandhaard werd enige tijd later gevonden in de meterkast op de benedenverdieping. De brandweer onderzocht of in de rest van het pand ook nog sprake was van brand. Het filiaal is vanwege de brand helemaal ontruimd. Er is veel rookschade. De brandweer blijft met een aantal voertuigen ter plaatse om nog wat na te blussen. Boven de winkel zijn ook woningen. Of de brand daar schade heeft aangericht, is nog niet bekend. Zeker twee medewerkers van de HEMA zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie.