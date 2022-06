Een 33-jarige voetganger uit Rotterdam is donderdagavond laat zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Abbenbroekweg in Rotterdam-Zuid. De automobilist was weggereden, maar kort na het incident meldde een 65-jarige Rotterdammer zich bij de politie.

De voetganger en auto kwamen rond 23.00 uur in botsing. Volgens een politiewoordvoerder was er voor de aanrijding een ruzie tussen mensen die elkaar kenden. Het slachtoffer is met 'aanzienlijk hoofdletsel' naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is inmiddels aanspreekbaar.

De 65-jarige Rotterdammer meldde zich na het incident bij een politiebureau. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding. De politie onderzoekt of er sprake was van opzet. In eerste instantie kreeg de politie melding van een schietpartij, omdat er schoten gehoord zouden zijn. "Maar hier was geen enkel signaal van'', aldus de woordvoerder.