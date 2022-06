Het zal nog zeker drie jaar duren voordat de Tour de France, áls het gebeurt, naar Rotterdam komt. Mogelijk vindt de Grand Départ hier dan in 2025 of 2026 plaats.

Afgelopen jaar presenteerden Rotterdam en Den Haag hun plannen om de Tour-start in 2024 of 2025 naar Nederland te halen. Tour-directeur Christian Prudhomme nam het voorstel persoonlijk in ontvangst. Wel zei hij dat zijn organisatie pas veel later een knoop zou doorhakken.

Nu blijkt dat de Tour op zijn vroegst in 2025 naar Rotterdam zal komen. Voor 2024 lijkt de organisatie namelijk voor het Italiaanse Florence te hebben gekozen. Wat de plannen voor 2025 zijn, is onduidelijk.

'Ook voor 2026 beschikbaar stellen'

Het Rotterdamse stadsbestuur heeft donderdag de gemeenteraad bijgepraat. Het oppert om Rotterdam ook nog voor 2026 beschikbaar te stellen, maar vindt dat het nieuwe stadsbestuur daarover moet beslissen.

In de plannen zijn drie etappes op Nederlandse bodem opgenomen: een tijdrit ('proloog') door hartje Rotterdam, een etappe van Rotterdam naar Den Haag én een bergrit naar het Limburgse Valkenburg.

In de voorgestelde plannen moet de tijdrit op de Rotterdamse Blaak beginnen en daar, na 9,5 kilometer koersen, ook weer eindigen. De renners passeren onder meer de Erasmusbrug, Willemsbrug en de Coolsingel.

Indrukwekkend trackrecord

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei afgelopen jaar te vermoeden dat zijn stad interessant genoeg is voor de organisatie van het wielerevenement. "Rotterdam heeft een indrukwekkend trackrecord als het gaat om de organisatie van internationale, beeldbepalende sportevenementen. De ploegen kunnen rekenen op een professioneel, warm welkom en het enthousiasme van de Rotterdammers."